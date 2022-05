SCM setzt auf Innovationstage

Aufgrund des Sommertermins, zahlreicher anderer Messen und eigener Aktivitäten durch das 70jährige Bestehen der Gruppe stellt SCM in diesem Jahr nicht auf der Holz-Handwerk in Nürnberg aus. Das gab Marketing- und Vertriebsleiter Christopher Moore im Rahmen einer Fachpressekonferenz am 18. Mai in Nürtingen bekannt. Dies sei aber keine Abkehr von der Branchenmesse, sondern habe allein mit dem in diesem Jahr pandemiebedingt verschobenen Sommertermin zu tun.

Auf anderen Branchenmesse wie der Dach+Holz vom 5. bis 8. Juli 2022 in Köln und der IWF vom 23. bis 26. August in Atlanta/USA und der Xylexpo vom 12. bis 15. Oktober in Mailand werde man aber wie geplant als Aussteller vertreten sein. Für das holzverarbeitende Handwerk in der DACH-Region, die SCM generell stärken möchte, biete die Unternehmensgruppe Innovationstage an, wie sie derzeit noch bis zum 20. Mai 2022 im SCM-Technologiezentrums in Nürtingen laufen.

Weiter am Hauptsitz und bei Händlern

Interessenten aus der (Holz-)Fensterfertigung treffen sich Ende Juni am SCM-Hauptsitz in Rimini. Und im Herbst sollen Events bei Maschinenhändlern als Informationsplattform folgen. Gezeigt werden Neuheiten für die verschiedenen Prozessphasen in der Holzbearbeitung sowie die Vernetzung mit einheitlichen Softwarelösungen und digitalen Dienstleistungen.

Um auf das 70jährige Bestehen der SCM-Gruppe anzustoßen, waren auch CEO Marco Mancini und der Comercial Director Wood Division Pietro Gheller persönlich nach Nürtingen gereist. Gemeinsam mit Deutschland-Chef Uwe Kosok, Christopher Moore und den Countrymanagern für Österreich und der Schweiz, Christian Klingsberger und Daniel Ott, blickten sie auf das Jahr 2021 zurück.

Die SCM-Gruppe beschäftigt inzwischen rund 4.000 Personen weltweit und erzielte zuletzt einen Umsatz von 750 Mio. Euro, wovon die zuletzt zweistellig wachsende Wood Division 74 Prozent erwirtschaftete.