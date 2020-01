Die SCM Group, Rimini, hat das Jahr 2019 mit einem Umsatz von über 700 Millionen Euro abgeschlossen. Dies entspricht in etwa den Rekordzahlen von 2018 und der Prognose für das abgelaufene Jahr. Auch die Auftragslage lag in den letzten Monaten wieder auf dem Niveau des Vorjahres. Eine Verbesserung zeichnet sich bei der Nettofinanzposition ab, die bei mehr als 70 Millionen Euro liegt. Dies belege die Solidität des Konzerns und seine Fähigkeit zur Generierung liquider Mittel.

Der Konzern spricht angesichts der Zahlen von einem positiven Jahr 2019, in allen strategischen Märkten und in allen Geschäftsbereichen des Konzerns. Das Ziel bestehe nun darin, weiterhin zu investieren, um die Führungsposition aller Geschäftsbereiche in ihren jeweiligen Branchen zu konsolidieren und neue Marktnischen in stark expandierenden Anwendungsbereichen zu erschließen.

»Im Hinblick auf den internationalen wirtschaftlichen Kontext und den allgemeinen Trend auf unseren Kompetenzmärkten sind wir mit dem erzielten Ergebnis, das die Erwartungen sogar übertroffen hat, äußerst zufrieden«, so der Generaldirektor der Gruppe, Marco Mancini. Um nachhaltige Ergebnisse zu garantieren und die Wettbewerbsfähigkeit im aktuellen globalen Kontext zu auszubauen, müsse ein angemessenes Investitionsniveau beibehalten und weiterhin zunehmend auf Innovation, Digitalisierung, Kundenbetreuung und kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeitergesetzt werden, so Mancini weiter.

Der Vorsitzende der SCM Group, Giovanni Gemmani, ergänzt: »Wir setzen unsere Investitionen mit dem Ziel fort, mit soliden Tochtergesellschaften zunehmend in den Märkten verwurzelt zu sein. Die kontinuierliche Verbesserung sowohl unserer Produkte und Dienstleistungen als auch unserer Kompetenzen müssen ein Lebensstil und eine Denk- und Arbeitsweise werden.«

24. Januar 2020