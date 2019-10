Schreinertag: Besucher nehmen viele Impulse mit

Mit rund 740 Teilnehmern insgesamt, darunter über 470 Besucher aus dem Schreinerhandwerk, war der diesjährige Baden-Württembergische Schreinertag nach Ansicht des Landesfachverbandes ein »voller Erfolg«. Der landesweite Branchentreff am 21. September beim Kooperationspartner Franz Habisreutinger in Baienfurt war gut besucht und fand den Beifall aller Beteiligten. Unternehmer, Unternehmerinnen und leitende Mitarbeiter aus den Mitgliedsbetrieben zogen ebenso wie die Vertreter der Partnerfirmen ein durchweg positives Fazit und nahmen sich fest vor, beim nächsten Schreinertag am 19. September 2020 in Ellwangen wieder mit dabei zu sein.

Die Besucher nutzten die Chance, an einem einzigen Tag vielfältige Impulse für sich und ihren Betrieb mitzunehmen. Ganztägig haben sich die Besucher bei den anwesenden 60 namhaften Schreinerpartnern auf dem Marktplatz über neueste Produkte und Dienstleistungen informiert.

Ebenso fand das Vortragsprogramm der Referenten am Vormittag und die Produktpräsentationen der Schreinerpartner am Nachmittag großen Zuspruch. Sehr geschätzt und rege genutzt wurde auch die Gelegenheit, sich mit Kollegen aus ganz Baden-Württemberg auszutauschen.

Den traditionellen Programmhöhepunkt am frühen Nachmittag bildeten die Ehrungen der jungen Schreiner, die bei den letztjährigen Wettbewerben Praktischer Leistungswettbewerb und Gestaltete Gesellenstücke gewonnen haben, sowie die Verleihungen des Festool Effizienz-Oskar und Thalhofer-Innovationspreises.

Für einen vergnüglichen und nachdenklichen Ausklang des Schreinertages sorgte schließlich der renommierte Entertainer Johannes Warth mit seinen Gedanken und Darstellungen unter dem Motto »Mut tut gut«.

1. Oktober 2019