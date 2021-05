Die Schreinerei Fiegenbaum grüßt in diesen Tagen mit Großflächenplakaten rund um den Betriebsstandort in Lenningen ihre Kunden. Auch die Möbelwerkstatt Boos aus Krauchenwies, die WIA Möbeltischler aus Erfurt und die AS-Shop GmbH aus Mettmann präsentieren sich in ihrer Region auf Plakatwänden als Teil der »Wirtschaftsmacht von nebenan« und bringen sich bei ihren Kunden nachhaltig in Erinnerung.

Sie alle sind Gewinner der Kampagne »Nebenan ist hier« der Aktion Modernes Handwerk (AMH). Sie hat Innungsbetriebe aus 21 ausgewählten Kreishandwerkerschaften dazu eingalden, sich im bekannten Design der bundesweiten Imagekampagne des Handwerks zu präsentieren: Unter dem Motto »Die Wirtschaftsmacht bekommt unser Gesicht« gestaltete ein kostenfreier Grafikservice individuelle Werbemittel für die tägliche Kundenansprache und Mitarbeiterfindung. Dabei winkte pro Region einem glücklichen Teilnehmer ein ganz besonderer Hauptgewinn: das persönliche Motiv auf den Plakatwänden rund um den Betriebsstandort.

»Mit den personalisierten Werbemitteln und Plakaten hat das Handwerk in den ausgewählten Regionen nun viele vertraute Gesichter«, freut sich AMH-Vorsitzender Joachim Wohlfeil und ergänzt: «Die Betriebe haben die Aktion sinnvoll genutzt und sich als Teil der Wirtschaftsmacht von nebenan effektiv in Szene gesetzt. Ganz besonders gratulieren wir natürlich den Gewinnerbetrieben!« Neben der Unterstützung durch die Aktion Modernes Handwerk e. V. leisteten auch die handwerksnahen Partner Signal Iduna, Mewa Textil-Management und IKK Classic ihren Beitrag für den Erfolg der Aktion.