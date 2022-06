Schreiner auf dem Wasser

Der bayerische Schreinertag fand in diesem Jahr Mitte Mai am Chiemsee statt. Gastgeber war die Innung Traunstein um Obermeister Andreas Weinzierl. Die Gäste erlebten ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm

in traumhafter Voralpenlandschaft. Im Mittelpunkt stand dabei der Austausch innerhalb der »Schreinerfamilie«.

Der erste Tag des zweitägigen Branchentreffens war geprägt von der Mitgliederversammlung des FSH Bayern, auf der wichtige Weichen für die Verbandsarbeit der kommenden Jahre gestellt wurden. Am zweiten Tag gab es dann ein umfangreiches Rahmenprogramm, das mit dem gemeinsamen Festabend endete. Das Rahmenprogramm war dabei nicht in verschiedene kleine Bereiche unterteilt, sondern war eine „Gesamtveranstaltung“. Damit wurde es zu einem großen Erlebnis für alle Teilnehmer.

Ausführliche Infos unter www.schreiner.de