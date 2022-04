Schmalz übernimmt Binar Handling

Schmalz übernimmt die schwedische Binar Handling AB sowie deren Tochtergesellschaften und stärkt damit seine Marktposition bei ergonomischer Handhabungstechnik. Mit Wirkung zum 23. März gehen die schwedische Gesellschaft und ihre vier Tochtergesellschaften in China, der Türkei, Frankreich und Deutschland an das deutsche Unternehmen aus Glatten über.

Das Entwicklungs- und Produktionsunternehmen mit Hauptsitz im schwedischen Trollhättan gehörte vorher zur Argynnis Group AB. Die deutsche Binar Handling GmbH sitzt in Staufenberg bei Gießen und hat eine weitere Niederlassung in Untergruppenbach bei Heilbronn. An beiden Standorten werden Hebelösungen und Aufnahmemittel für bis zu 600 kg schwere Lasten konstruiert, hergestellt und vertrieben.

»Binar Handling ergänzt mit seinen Balancern, Kranauslegern und verschiedenen Endeffektoren das Schmalz-Portfolio für die manuelle Handhabung perfekt«, sagt Dr. Kurt Schmalz, geschäftsführender Gesellschafter der J. Schmalz GmbH. Schmalz plane, die Marke Binar Handling zu erhalten und mit ihr in den Märkten weiter zu wachsen. CEO ist und bleibt Mattias Lindh, der seit 2018 die Geschäfte von Binar Handling verantwortet. Mit der Übernahme wächst die Schmalz-Gruppe auf rund 1.700 Mitarbeiter an 23 Standorten.