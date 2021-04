Zum 1. September 2021 wechselt Sascha Menges zu TTS Tooltechnic Systems und übernimmt nach einer kurzen Einarbeitungszeit zum 1. Oktober den Vorstandsvorsitz von Dr. Christian Rolfs, der sich planmäßig in den Ruhestand verabschiedet. Als CEO wird sich Sascha Menges auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens konzentrieren und die erfolgreiche Entwicklung der TTS-Gruppe gemeinsam mit dem Vorstandsteam und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fortsetzen.

Menges ist Wirtschaftsingenieur und verfügt über internationale Erfahrung sowie strategische Expertise: Er leitet seit 2018 von Stockholm/Schweden das weltweite Geschäft mit Forst- und Gartenprodukten unter der Marke Husqvarna und gehört seit 2011 dem Vorstandsteam an. Zuvor leitete er von Ulm aus gesamtverantwortlich den Geschäftsbereich Gardena, der ebenfalls zur Husqvarna Group gehört. In früheren Rollen in der Husqvarna Group bekleidete Menges unterschiedliche globale Führungsaufgaben im Operationsbereich. Vor seinem Start bei der Husqvarna Group 2004 war er acht Jahre für die internationale Strategie- und Unternehmensberatung McKinsey in den Bereichen Automotive und Konsumgütern als Berater tätig.

Die TTS-Gruppe ist ein mittelständisches Familienunternehmen in der dritten Generation mit mehr als 3000 Mitarbeitenden, das seine Produkte international in 58 Ländern vertreibt. Mit mehreren Tochtergesellschaften unter dem gemeinsamen Dach hat sich die Unternehmensgruppe vor allem mit der Marke Festool als Spezialist für Schreiner, Maler, Autolackierer und den Bereich Renovieren und Sanieren erfolgreich im internationalen Elektrowerkzeuge-Markt etabliert. Mit den US-Töchtern SawStop und Shaper werden die Kompetenzen im Bereich Sicherheitstechnologie und Digitalisierung verstärkt.