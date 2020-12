Rosskopf optimiert Fertigung

Der Oberflächenspezialist Rosskopf+Partner investiert in neue Maschinentechnik und digitale Infrastruktur: So hat sich das Unternehmen am Standort Hennersdorf (Sachsen) mit einer leistungsfähigeren und in der Bearbeitung schnelleren 5-Achs-CNC-Maschine verstärkt, um den gestiegenen Produktionsanforderungen und -kapazitäten gerecht zu werden. Damit können längere Mineralwerkstoffteile für Fassaden und Innenausbauten, wie z. B. Zuschnitte für 3D-verformte Tresen und Wandverkleidungen, präzise gefräst werden. Im Zuge der Anschaffung wurde auch das Produktionslayout des Werks optimiert, indem Maschinen und Arbeitsplätze effizienter angeordnet wurden.

Am Standort Obermehler (Thüringen), wo hauptsächlich Material wie Quarz- und Naturstein verarbeitet wird, wurde eine neue Kantenschleifmaschine angeschafft. Notwendig wurde die Investition und Automatisierung aufgrund der gestiegenen Kapazitäts- und Präzisionsanforderungen im Geschäftsbereich Küche und Bad. Geringe Toleranzvorgaben der Kunden können damit noch besser eingehalten werden. Werkstücke mit einer Materialstärke von 3 bis 30 mm können dank der Durchlaufautomatik deutlich schneller bearbeitet werden.

Dazu hat das Unternehmen am Standort Hennersdorf eine Glasfaseranbindung erhalten und auch in Obermehler in den Netzausbau investiert, sodass dem Unternehmen nun eine Bandbreite von 300 Mbit/s zur Verfügung steht. Der Breitbandausbau ermöglicht somit eine effizientere Zusammenarbeit der beiden Standorte und damit auch eine bessere Bearbeitung von Kundenaufträgen.

»Die steigende Nachfrage, die Digitalisierung und der Wettbewerbsdruck erfordern eine kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse. Dazu gehört es auch, in das Unternehmen zu investieren und es zukunftsfähig zu machen. Mit dem Internetausbau und den beiden neuen Maschinen haben wir einen wichtigen Schritt in diese Richtung gemacht«, resümiert Vorstand Helmut Roßkopf.