Auch im Frühjahr setzen sich die durch Coronakrise und Ukraine-Krieg bedingten Veranstaltungsabsagen fort. Die für den 1. und 2. Juni 2022 geplante 1. Rosenheimer Ligna.Conference fällt aus. Die gemeinsamen Veranstalter, die Technische Hochschule Rosenheim und die Deutsche Messe AG, haben die Absage der Veranstaltung Anfang Mai bekannt gegeben.

»Zum jetzigen Zeitpunkt ist es leider nicht möglich, eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Veranstaltung auszurichten«, sagt Stephanie Wagner, Projektleiterin der Ligna. Die Gründe dafür seien eine nach wie vor zögerliche Reisebereitschaft in Unternehmen, volle Terminkalender aufgrund verschobener Veranstaltungen und eine daraus resultierende Veranstaltungsdichte in den Sommermonaten. Darüber hinaus würden sich aufgrund der unterbrochenen Lieferketten, der Materialknappheit und der Ressourcenverfügbarkeit die Prioritäten in den Unternehmen verschieben. Die Zielgruppe sei derzeit stark in das dynamische und herausfordernde Tagesgeschäft eingebunden, sodass nur geringe Kapazitäten verfügbar sind, um strategische Themen der Konferenz zu verfolgen.

Die für die Konferenz geplanten Themen werden nun auf der Ligna im kommenden Jahr behandelt. Sie findet vom 15. bis 19. Mai 2023 in Hannover statt.