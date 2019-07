Rosenheimer Hüte mit Bestnote

77 Absolventen feierten kürzlich ihren Abschluss an der Fachschule für Holztechnik Rosenheim. 11 davon erlangten zusätzlich zum Abschluss Staatlich geprüfter Holz-techniker die Fachhochschulreife, 16 Studierende haben die Voraussetzungen für die Verleihung des Meisterpreises erfüllt. Jahrgangsbeste wurde Elisabeth Holzner, die ihr Studium mit der herausragenden Note 1,04 abschloss.

Oberstudiendirektor Reinhard Pobel, Schulleiter der Fachschule für Holztechnik Rosenheim, griff in seiner Rede zur Verabschiedung der Absolventen das Thema »Hut« auf – ist dieser doch das markante äußere Kennzeichen eines Rosenheimer Holztechnikers. Einen ebensolchen »Technikerhut« erhielt der Schulleiter, der Ende des Schuljahres in den Ruhestand geht, auch von seinen Schülern als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung sowie als Erinnerung an seine Rosenheimer Zeit.