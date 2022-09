Rosenheimer Fenstertage blasen zum Aufbruch

Am 12. und 13. Oktober spannen die Rosenheimer Fenstertage thematisch einen weiten Bogen über die großen Themen der Zeit: Klimaneutrale Gebäude, Flachglas und Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Klima- und Ressourcenschutz, thermische Sanierung oder Fenster-Recycling sind dazu passende Stichworte aus dem Programm, das Institutsleiter Jörn Peter Lass vom IFT Rosenheim mit seinem Team in der IFT Akademie zusammengestellt hat.

Die 49. Ausgabe der Fenstertage findet wie in Vor-Corona-Jahren wieder als Live-Event im Kultur- und Kongresszentrum in Rosenheim statt. Das Motto lautet: Aufbruch in die neue Klimazeit. Das soll positiv stimmen, auch wenn die Herausforderungen groß sind, mit denen aktuell viele Unternehmen zu kämpfen haben. Materialengpässe, rasant steigende Kosten und der Fachkräftemangel stehen im täglichen Fokus.

Aus diesem Grund könnte der Austausch mit Kollegen diesmal besonders spannend werden, der traditionell ein wichtiger Bestandteil der Fenstertage ist. Der Mittwochabend in der Auerbräu-Festhalle (ehemals Inntalhalle) und auch die Pausen zwischen den Vorträgen bieten dazu viele Gelegenheiten.

Bei Fragen zum Programm oder zur Buchung hilft das Team der IFT Akademie weiter. Die Mail-Adresse lautet: akademie@ift-rosenheim.de