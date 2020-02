Der Schichtstoffhersteller Resopal ist vom Kölner Analyse- und Bewertungsspezialisten ServiceValue als »Top-Traditionsunternehmen« in Deutschland ausgezeichnet worden. Die Studie wurde in Kooperation mit Focus Money durchgeführt. Sie untersucht, welchen Unternehmen die Verbindung aus Tradition und Zukunftsfähigkeit besonders gut gelingt.

»Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie ermutigt uns darin, aus einer starken Tradition heraus an immer neuen Lösungen für Architekturprojekte im Innen- und Außenbereich zu arbeiten«, erklärt Wolfgang Noeske, Standortleiter von Resopal in Groß-Umstadt.

Insgesamt wurden für die Umfrage mehr als 237.000 Bevölkerungsstimmen zu 896 Traditionsunternehmen berücksichtigt. Konkret wurden die Teilnehmer gefragt, welchen Unternehmen es auch heute noch besonders gut gelingt, sich positiv am Markt abzuheben.

Resopal beschäftigt in Groß-Umstadt rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Bis zu 17 Mio. m2 Schichtstoff werden jedes Jahr am Standort produziert.

Resopal öffnet die Werkstore

Ein wichtiger Teil der Zukunft des Unternehmens sind auch die Auszubildenden von Resopal. Allein in den letzten fünf Jahren haben mehr als 20 junge Menschen bei Resopal Ihre Ausbildung in verschiedenen Berufsbildern abgeschlossen. Auch deswegen öffnet Resopal in diesem Jahr wieder seine Werkstore, um beim Girls’ Day am 26. März interessierten Schülerinnen den Ausbildungsberuf als Mechatronikerin näher zu bringen. Eine Anmeldung ist unter girlsday2020@resopal.de möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 15 Personen beschränkt.

31. Januar 2020