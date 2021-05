KüchenTreff hat seine erste Bilanz des Jahres 2020 nun nach Vorlage des Wirtschaftberichts nach oben korrigiert: In Deutschland sind die Mitglieder um 18,8 Prozent gewachsen, zuzüglich der Auslandsgesellschaften beträgt das Wachstum aller Häuser sogar satte 19,4 Prozent. 2019 hatten die Mitglieder auf allen Märkten ein Plus von 6,3 Prozent erwirtschaftet. Marko Steinmeier, Geschäftsführer Einkauf, Organisation und Finanzen, sprach daher von einem »außergewöhnliches Ergebnis«. »Die Zahlen haben uns positiv überrascht. Als im Frühjahr 2020 der erste Lockdown verkündet wurde, hatten wir anfänglich mit einem Rückgang der Umsätze gerechnet. Mit wie viel Engagement und Geschick unsere Händler ihr Geschäft an die neue Situation angepasst haben, war beeindruckend – und wir möchten uns ausdrücklich bei ihnen bedanken. Zudem freut uns, dass wir gerade in diesem Jahr so viele neue Händler dazugewinnen konnten«, ergänztDaniel Borgstedt, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing.