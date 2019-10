Rekordergebnis für Drutex

Mit über 440 Millionen Złoty (über 100 Millionen Euro) verzeichnet Drutex im ersten Halbjahr einen Verkaufsrekord. Der Bruttogewinn des Fensterherstellers lag bei 65 Millionen Złoty (etwa 15 Millionen Euro). Für das gesamte Geschäftsjahr 2019 geht Leszek Gierszewski, Vorstandsvorsitzender von Drutex, davon aus, dass die Umsatzgrenze von einer Milliarde Złoty (über 230 Millionen Euro) überschritten wird.

»Die Verkaufsergebnisse aus der ersten Jahreshälfte sind ausgezeichnet. Wir freuen uns, dass wir über 10 Prozent Verkaufswachstum analog zum Zeitraum des Vorjahres erzielen konnten«, so Gierszewski weiter.

Das Unternehmen nutzt das starke finanzielle Wachstum, um weiter zu expandieren. So wird der Fertigungsbetrieb in Kürze um eine neue Halle mit einer Fläche von 14.000 m², ein modernes Bürogebäude sowie eine innovative Pulverbeschichtungsanlage für Tür- und Fensterrahmen, Fassaden und andere Aluminium-Bauelemente erweitert.

Die Kosten für die neue Fertigungshalle belaufen sich inklusive Ausstattung auf 40 Millionen Zloty (über 9 Millionen Euro). Nach rund drei Monaten Bauzeit soll die Halle in Kürze in Betrieb genommen werden. Sie wird eigene, moderne Spritzgießmaschinen beherbergen mit dem sämtliche Komponenten und Halbprodukte für den Bedarf von Fenstern, Rollläden und Türen erzeugt werden können. Zudem wird das Bürogebäude weiter ausgebaut. Auch neue Produkte sind bereits in Planung, um ein weiteres dynamisches Wachstum zu gewährleisten.

Drutex gehört zu den führenden Herstellern von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa. Das Unternehmen beliefert Kunden in Europa, den USA, Mexiko und Australien.

30. Oktober 2019