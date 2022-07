Rehau beschleunigt Kanten-Logistik

Rehau hat sein Service- und Logistikzentrum im niedersächsischen Visbek erweitert: Kunden können ab sofort aus noch mehr Lagerartikeln und zahlreichen Services rund um die Kante auswählen. Auch Schreinereibetriebe profitieren durch eine schnellere Belieferung. Der Versand von Lagerware aus dem vollautomatisierten Hochregallager erfolgt noch am selben Tag.

Bereits seit Anfang der 1980er Jahre ist das Werk in Visbek Werkstandort für die Fertigung von Kantenbändern und Profilen für die Möbelindustrie. Als das Unternehmen vor rund 20 Jahren sein Kantenbandangebot für das Schreinerhandwerk öffnete, konnte über den Fachhandel ein Standardprogramm auch in Kleinmengen bezogen werden. Mit diesem Schritt machte Rehau es dem Handwerk möglich, Bauteile in höchster Qualität und in aktuellen Designs anzubieten.

Die Nachfrage stieg in den Folgejahren enorm an und bereits 2007 wurde ein eigenes Servicecenter für die Lagerkollektion errichtet. Jetzt hat der Kunststoffverarbeiter eine Investition getätigt und seine Kapazitäten erneut ausgebaut: Durch das vollautomatisierte Hochregallager in Visbek und zusätzliche Serviceplätze erhöhen sich Sortiment und Serviceangebot. Jede Bestellung aus dem Standardsortiment geht sofort in die Kommissionierung und wird noch am selben Tag versendet.

»Die Investition erweitert unsere Möglichkeiten noch einmal erheblich, sodass wir unsere Partner und Kunden von unserem Service-Herzstück Visbek aus noch effizienter unterstützen können«, so Thomas Ponater, Director of Marketing & Sales Interior für die Division Interior Solutions in Europa.