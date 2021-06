Rewindo baut PVC-Sammelnetz aus

Rewindo hat sein Netz regionaler Annahmestellen um zehn auf insgesamt 55 bundesweite Standorte erweitert. Sie ergänzen den Holservice für ausgediente Kunststofffenster, -rollläden und -türen. Montagetrupps und kleinere Handwerksbetriebe können in den Standorten nun auch kleinere Mengen von bis zu 10 Fenstern abgeben.

»Etwa zwei Millionen Kunststofffenster recyceln unsere Recyclingpartner im Rahmen unseres Rewindo-Systems bereits aktuell jährlich, das entspricht einer Recyclingquote von knapp unter 85 Prozent. Das wollen wir noch weiter steigern und rücken daher verstärkt die Kleinstmengen in den Fokus. Denn letztendlich ist für uns jedes einzelne alte Kunststofffenster, das nicht in der Verbrennung, sondern in unserem Recyclingsystem landet, hochwertiger Rohstoff«, so Rewindo-Geschäftsführer Michael Vetter.

Angeboten wird der Service ab sofort zusätzlich von der G. Schönemann Entsorgung GmbH, Dessau-Roßlau, der Kilb Vetter Entsorgung GmbH in Bad Nauheim und Kelkheim, der KVE Maintal GmbH, Maintal, der MCR GmbH & Co. KG, Marienheide, der Metalgo e.K., Neuburg am Inn, der Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH, Hohenhameln-Stedum, der R. Zens GmbH, Rheinstetten, der Richard John GmbH, Henstedt-Ulzburg, sowie der Wiro Entsorgung GmbH aus Rhede-Brual.

Eine Liste der 55 regionalen Annahmestellen inkl. Karte der Standorte gibt es unter rewindo.de/recycler-und-annahmestellen/