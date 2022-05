ProWood-Stiftung vergibt Stipendien

Mit der erstmaligen Vergabe eines Stipendiums würdigt die ProWood-Stiftung das langjährige Engagement von Dr. Dieter Siempelkamp. Die Stiftung wurde im Jahr 1999 auf seine Initiative hin gegründet. Seitdem steht Siempelkamp ihr als Präsident vor. Nun übergibt er mit seinem Ausscheiden das Amt des Präsidenten an Dr. Stefan Möhringer, der seit mehr als 10 Jahren Mitglied des Vorstands ist und künftig gemeinsam mit Birgit Gros, Matthias Krauss, Christian Dieffenbacher und Dr. Bernhard Dirr die Geschicke der Stiftung leiten wird.

Nach 23 Jahren endet damit die Ära Siempelkamp, die mit der Einrichtung des Stipendiums auch in Zukunft sichtbar bleiben soll. Vor allem die Idee des Impulsgebens soll in dem Stipendium in den Blick genommen werden. Im Rahmen der Stiftungsprojekte können Menschen mit einem kleinen finanziellen Impuls von 2.000 Euro ermutigt werden, ihre Ideen umzusetzen, und diese nicht aus den Augen zu verlieren.

Auf der Homepage www.prowood.org gibt die Stiftung einen umfassenden Überblick über ihre Projekte.