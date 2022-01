Profine verzichtet auf Fensterbau im Juli

An der Fachmesse Fensterbau Frontale im Juli 2022 wird sich die Profine Group nicht als Aussteller beteiligen. Das teilte jetzt das Unternehmen mit Sitz in Pirmasens mit. Die Entscheidung basiere hauptsächlich auf dem unglücklich gewählten Termin, so die Sicht von Profine.

Erfahrungsgemäß habe die Branche im Sommer Hochkonjunktur und die Partner seien im Juli sehr stark damit beschäftigt, ihre Baustellen mit Blick auf die Urlaubszeit fertigzustellen. Zahlreiche Gespräche mit Kunden hätten eine deutlich negative Tendenz hinsichtlich des Besuches und der Teilnahme an der Messe zu diesem Zeitpunkt gezeigt.

Darüber hinaus will das Unternehmen in diesem Jahr das 125-jährige Jubiläum der Marke Kömmerling in Form einer großen Kundenveranstaltung mit Hausmesse im Juni in Pirmasens begehen, quasi unmittelbar vor dem Nürnberger Messetermin.

Alternativ zur Messepräsenz auf der Fensterbau Frontale will Profine seine Produkt- und Service-Innovationen zum ursprünglich geplanten Messetermin Ende März und darüber hinaus auch auf einer eigens entwickelten digitalen Plattform vorstellen.

»Für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden ist die Fensterbau Frontale das absolute Branchen-Highlight. Daher haben wir die Für und Wider der Teilnahme sorgfältig abgewogen und freuen uns schon jetzt auf eine kommende Messe in Nürnberg zu einem passenden Zeitpunkt und unter möglichst vorteilhaften Rahmenbedingungen«, so Martin Schweppenhäuser.

Die NürnbergMesse und der VDMA Holzbearbeitungsmaschinen hatten Mitte Januar entschieden, das Messeduo Fensterbau Frontale und Holz-Handwerk vom ursprünglichen Termin Ende März auf den 12. bis 15. Juli zu verschieben.

Mehr Branchennews…