Prof. Druckluft stellt sich vor

Atlas Copco erklärt in kurzweiligen YouTube-Videos die Welt der Druckluft und Kompressortechnik. Der Kanal »Kompressoren-Professoren« richtet sich sowohl an Einsteiger wie auch an Druckluftspezialisten. Z. B. werden physikalischen Grundbegriffe wie Druck und Volumenstrom erklärt, Iso-Normen erläutert oder es wird beschrieben, wie wichtig es ist, das richtige Öl einzusetzen.

Neben dem YouTube Format bietet Atlas Copco auch zahlreiche Online-Seminare zu den unterschiedlichsten Themen an. In diesen Webinaren bringen Druckluft-Expert:innen praxisorientiertes Fachwissen zu Themen wie:

Mehr Energieeffizienz mit modernster Kompressor-Technik

Druckluftaufbereitung, welche Methoden sind für welche Anwendung sinnvoll?

Industriegase, wie kann ich Stickstoff oder Sauerstoff selbst herstellen?

CO2-Reduktion mit effizienter Stickstoffversorgung

BAFA-Förderung für ihre Druckluftstation, was muss ich wissen

Druckluftqualität und Leckagemessung, wie finde ich die kleinen Luftlecks?

Die Teilnahme an den 30-60-minütigen Online-Kursen ist kostenlos.

Hier geht es zur Webinarübersicht