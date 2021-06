Paul Strobel aus Radebeul hat mit seinem wandhängenden, ausklappbaren Arbeitsplatz den Sächsischen Meisterpreis für sich entschieden. Der Schreib- und Arbeitsplatz aus weißem Mineralwerkstoff und 3D-Palisanderfurnier überzeugte die Jury nicht nur in seiner Formgebung mit konisch-konvex gespannten Seiten sowie präzisen Spaltmaßen im Schubkastenbereich, sondern besonders auch in konstruktiver Hinsicht mit einer selbst entwickelten, über einen synchronisierten Seilzug und eine Gasdruckfeder gedämpfte Klappenmechanik. Hervorzuheben sei der Mut und die Originalität, ein Möbelstück zu entwickeln, das in Formgebung, Funktion, Material und Ausführung nicht nur auf der Höhe der Zeit steht, sondern auch Neues auslotet, so die Jury in ihrer Begründung.

Den zweiten Platz sicherte sich Michael Zscharschuch aus Glashütte mit einem über Eck ausziehbaren Esstisch in in Kanadischem Ahorn und Satin-Nussbaum. Die Erweiterungen der Platte sind jeweils verdeckt zwischen den Zargen untergebracht. Sie lassen sich mittels einer adaptierten Klappenmechanik exakt positionieren und schließen formschlüssig im Konterprofil bei Weiterführung des Furnierbildes an den Mittelteil an. Akribisch durchkonstruiert ist auch die teleskopartige Zargenerweiterung mit geteilten Tischbeinen. Als besonderer Clou lässt sich eines der Beine über Magnete in zwei Hälften trennen und an der freien Ecke über Bettbeschläge anfügen.

Das Lowboard mit Bücherregal von Frank Wiederänders aus Schönfeld war der Jury den dritten Preis wert. Das Kombinationsmöbel aus wandhängendem Sideboard und bodenständigem Bücherregal für den Flurbereich ist funktional durchdacht und in den Dimensionen abgestuft. Massive gebürstete Eiche und rückseitig schwarz lackiertes Glas verbinden in ihrer unterschiedlichen Materialanmutung und Haptik gediegene Wohnlichkeit mit Modernität.

Eine Tischlermeisterin und dreizehn Tischlermeister der Abschlussjahrgänge 2019 und 2020 aller drei Kammerbezirke in Sachsen, welche von ihrem jeweiligen Meisterprüfungsausschuss für den Sächsischen Meisterpreis im Tischlerhandwerk nominiert wurden, traten mit ihren besonderen Meisterprüfungsarbeiten gegeneinander an. Eine fachkundige Jury bewertete die Meisterarbeiten nach den Kriterien Kreativität, Innovation, Form und Proportion, Funktionalität und Gebrauchstauglichkeit, handwerkliche Qualität.

