Preis für virtuellen Showroom

Wie man auch in Krisenzeiten Möbel nach Maß anbieten kann, zeigt die Online-Schreinerei Meine Möbelmanufaktur aus Ebersbach. Für sein Konzept wurde das Unternehmen jetzt von »Kauf Nebenan! Der Visa Ideenaktion« ausgezeichnet. In den Showroom in Ebersbach nehmen die Online-Schreiner die Kunden via Screen Share mit, sodass diese die Möbel live konfigurieren und in Augenschein nehmen können. Die Terminvereinbarung erfolgt ganz einfach online.

www.meine-moebelmanufaktur.de