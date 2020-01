Mit dem Hersteller von Druckluftgeräten Prebena erhält das Cordless Alliance Systems (CAS) von Metabo weiteren Zuwachs. Der unter Zimmerern und Dachdeckern bekannte Befestigungsspezialist bringt vier Akku-Nagler sowie einen Akku-Kompressor in das herstellerübergreifende Akku-System ein.

Mit CAS bringt Prebena seine ersten Akku-Produkte überhaupt auf den Markt: vier Modelle des Akku-Naglers »PKT-Hybrid« und den Akku-Kompressor »Vitas 100-Akku«. Mit dem patentierten Kartuschennagler-System PKT hatte das Unternehmen bereits ein mobiles Kartuschensystem auf Druckluft-Basis im Portfolio, das das Unternehmen nun mit der leistungsstarken CAS-Akku-Technologie kombiniert.

»Druckluftgeräte machen nach wie vor den Großteil unserer Produkte aus«, sagt Werner Rücklinger, Geschäftsführer von Prebena. »Trotzdem sehen wir in der Akku-Technologie die Zukunft des mobilen Arbeitens«, so Rücklinger weiter. Man wolle den Kunden beide Technologien bieten und habe sich deshalb für die PKT-Hybrid-Linie entschieden. Durch ein herstellerübergreifendes Akku-System wie CAS könnten die Anwender weitere Maschinen und Geräte nutzen, die sie in ihrem Arbeitsalltag über Befestigungsmittel hinaus benötigen.

Prebena blickt auf nahezu 60 Jahre Erfahrung in der Befestigungstechnik zurück. Sowohl die Druckluftgeräte als auch Produktionsanlagen für die Herstellung von Heftklammern, magazinierten Nägeln und Schrauben werden vom Unternehmen selbst entwickelt. Davon profitiert auch CAS. »Mit Prebena gewinnen wir einen starken Partner im Bereich der Holzbearbeitung. Speziell der Akku-Nagler ist ein Produkt, das uns bei CAS bisher gefehlt hat und das die mobile Freiheit für Holzbauer ideal ergänzt«, sagt Thomas Zeller, Leiter des CAS-Partnerprogramms bei Metabo.

