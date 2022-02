Palette CAD setzt weiter auf organisches Wachstum und vergrößert Team und entsprechende Räumlichkeiten in Esslingen.

Von der fotorealistischen 3D-Planung bis zur Steuerung der CNC-Maschinen in der Fertigung bilden Softwaresysteme mittlerweile den gesamten handwerklichen Prozess nahtlos digital ab. Palette CAD GmbH aus Stuttgart ist seit 1994 einer der Pioniere und technologischen Treiber dieser Entwicklung. Mit seinem inzwischen größten Standort im schwäbischen Esslingen ist Palette CAD seit Jahren auf Wachstumskurs. Damit einher geht auch ein höherer Bedarf an qualifizierten Mitarbeitenden und entsprechende Räumlichkeiten.

Besonders in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Business Development, Entwicklung und Support ist die Belegschaft in der letzten Zeit stark gewachsen. Um dafür die entsprechenden Arbeitsumgebungen zu schaffen, hat Palette CAD am Esslinger Standort zum Jahresbeginn eine komplette weitere Etage bezogen. Die Pläne zum Wachstum sind damit aber noch längst nicht an ihrem Ende angekommen. »Wir suchen in vielen Bereichen auch weiterhin noch begeisterte und begabte Menschen, die gemeinsam mit uns die Digitalisierung im Handwerk auf neue Ebenen bringen wollen«, sagt Volker Zeller, Prokurist und Leiter für Organisation und Personal, zum weiteren Kurs der Personalplanung bei Palette CAD.

Palette CAD GmbH

70329 Stuttgart

Tel.: +49 711 9595-406

www.palettecad.com

