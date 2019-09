Ostermann verstärkt Geschäftsführung

Seit dem 1. August 2019 verstärkt der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Dr. Sven Wilhelm die Geschäftsführung des Kantenherstellers Ostermann mit Hauptsitz in Bocholt. Er unterstützt die langjährige geschäftsführende Gesellschafterin Dagmar Daxenberger im operativen Geschäft und übernimmt ab sofort die Verantwortung für das Auslandsgeschäft.

Das stetige Wachstum des Unternehmens mit einer zunehmenden Anzahl von Niederlassungen und internationalen Verkaufsteams hat eine organisatorische Neuausrichtung der Geschäftsführung bei Ostermann notwendig gemacht, so das Unternehmen. Mit dem neuen Geschäftsleitungsteam sei man bei Ostermann auch für die zukünftigen Herausforderungen bestens aufgestellt.

Das operative Geschäft im deutschen Markt und die Führung der übrigen in Bocholt ansässigen Geschäftsbereiche bleibt weiterhin in den Händen von Dagmar Daxenberger. Das Geschäftsleitungsteam wird sich anlassbezogen gegenseitig in den verschiedenen Bereichen unterstützen und vertreten.

18. September 2019