Ostermann hat sein vollautomatisches Boxenlager sowie die Anzahl der Plätze für das Abrollen und die Verpackung der Möbelkanten in Bocholt erneut erweitert. Damit werden künftig über 40.000 Boxen mit Möbelkanten für den Verkauf vollautomatisch ein- und ausgelagert. Mit der aktuellen Logistik-Erweiterung sind nicht nur über 20.000 neue Boxen-Lagerplätze, sondern auch erneut zahlreiche neue „Abrollplätze“ entstanden, an denen die bedarfsgerechten Mengen für Handwerker ab 1 m von großen Kantenrollen abgerollt und für den Versand vorbereitet werden. Mit der Erweiterung reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage im Inland sowie in zahlreichen europäischen Ländern und stelltt sich auf ein weiteres Wachstum bei Just-in-time-Lieferungen ein.