Unter dem Titel »Schreiner Innovativ« veranstalten die NürnbergMesse und der Fachverband Schreinerhandwerk (FSH) Bayern eine Online-Seminarreihe für Schreinerbetriebe aus Deutschland,Österreich und der Schweiz. An drei Abenden im Mai geben Referenten praxisnahe Einblicke zu den Schwerpunktthemen »Gestaltung – Technik – Unternehmensführung« und laden die Teilnehmenden ein zum virtuellen Austausch via Zoom. Die Online-Seminare beinhalten pro Termin jeweils drei circa 30-minütige Vorträge mit der anschließenden Möglichkeit für Teilnehmende, Fragen an die Referenten zu stellen.

Die Termine und Themen im Überblick:

Donnerstag, 6. Mai 2021, 17 Uhr: Schwerpunkt »Gestaltung«

Materialvielfalt, die begeistert. Hannes Bäuerle (raumprobe OHG)

Moderne Architektur, an der Natur orientiert. Michaela Wolf und Gerd Bergmeister (bergmeisterwolf Architekten)

Mit durchgängigen Konzepten das Lebensumfeld des Kunden gestalten. Dominikus Eham (Eham GmbH)

Dienstag, 11. Mai 2021, 17 Uhr: Schwerpunkt »Unternehmensführung«

C-Technik ist kein Selbstzweck, sie muss sich auch betriebswirtschaftlich rechnen! Prof. Dipl.-Ing. Rolf Staiger (Technische Hochschule Rosenheim, Fakultät für Holztechnik und Bau)

Generation Z: wie die zukünftigen Leistungsträger dieBerufswelt und die Gesellschaft verändern. Prof. Dr. Jutta Rump (Institut für Beschäftigung und Employability der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen)

Eine andere Art des Firmenauftritts – Einführung in die Nutzung der Sozialen Medien durch Handwerksbetriebe. Fachverband Schreinerhandwerk Bayern

Mittwoch, 19. Mai 2021, 17 Uhr: Schwerpunkt »Technik«

proto_lab: Kann das Schreinerhandwerk wissenschaftliche Erkenntnisse zur Produktionsoptimierung nutzen? Prof. Dipl.-Ing. Christian Kortüm (Technische Hochschule Rosenheim, Fakultät für Holztechnik und Bau)

Digitalisierung mit Augenmaß in kleinen und mittleren Betrieben – ein Praxisbericht. Gerhard Huber (Werkstätte für Einrichtungen)

SmartHome – Zukunftsmärkte für das Schreinerhandwerk? N.N.

Die Anmeldung ist ab Mitte April unter www.holzhandwerk.de/ticket möglich. Die Anmeldegebühr für einen Termin beträgt 25 Euro für Mitgliedsbetriebe des Fachverband Schreinerhandwerk Bayern, 33 Euro für Nicht-Mitglieder.