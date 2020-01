Vom 18. bis 21. März 2020 treffen sich internationale Holz- und Fensterexperten zum Fachmesseverbund Fensterbau/Frontale und Holz-Handwerk in Nürnberg. In den 17 Hallen des komplett belegten Messezentrums werden die Trends für die handwerkliche Holzbe- und -verarbeitung und alles rund um Fenster, Tür und Fassade präsentiert. Erwartet werden mehr als 1.300 Aussteller aus über 40 Ländern, die ein breites Informationsforum für die beteiligten Branchen schaffen und erneut rund 111.000 internationale Besucher anlocken werden.

Einen Schwerpunkt wird 2020 auf beiden Messen die Digitalisierung bilden. Für den Geschäftserfolg eines jeden Handwerksunternehmers braucht es zufriedene Kunden. Dazu bei tragen fachlich kompetente Mitarbeiter, effiziente Arbeitsabläufe, gewinnorientierte Geschäftsmodelle und innovative Produkte und Dienstleistungen. Die Digitalisierung macht das Zusammenspiel dieser Erfolgskomponenten planbarer, steuerbarer, transparenter als je zuvor.

Smart Home neben Design und Ästhetik

Doch wie kann die Digitalisierung im Handwerksbetrieb konkret umgesetzt werden? Antworten liefert das neu geschaffene Forum »Digitalisierung Praktisch Gestalten im Handwerk«, das von der G+F Verlags- und Beratungs-GmbH zusammen mit der NürnbergMesse umgesetzt wird.

Smart Home, Automatisierung, Sicherheit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, Komfort, aber auch Design und Ästhetik sind Thema an den Ständen, aber auch im Fachprogramm der Fensterbau/Frontale. Schwerpunkte sind unter anderem Lüften, altersgerechtes Wohnen, Tageslichtnutzung und Nachwuchsförderung im Handwerk. Bereits zum 10. Mal findet das Forum Architektur-Fenster-Fassade diesmal am Donnerstag, 19. März statt, das sich an Architekten und Bauplaner richtet. Die Sonderschau des IFT Rosenheim und der NürnbergMesse in Halle 1 zeigt 2020 mit dem Schwerpunkt »Fenestration Digital« digitale Prozesse, Produkte, Prüfungen und Services.

8. Januar 2020