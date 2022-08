Neue Becher-Ausstellung in Wuppertal

Der Holzgroßhändler Becher eröffnet in Wuppertal seine neu gestaltete Ausstellung. Profikunden bietet sich auf 850 m² ein Holzerlebniszentrum mit innovativen und digitalen Angeboten, zeitlosen Klassikern sowie die neusten Trends aus den Themenbereichen Türelemente, Bodenbeläge, Plattenwerkstoffe und Terrassendielen. Aber auch Privatkunden sind in der Ausstellung dazu eingeladen, sich vom Produktangebot des Holzgroßhändlers inspirieren zu lassen. Modernes Design, klare Linien und helle, offene Räume schaffen einen ansprechenden Rahmen für das breitgefächerte Sortiment in Wuppertal.

Innovativer Showroom für Handwerker und ihre Kunden

Mit dem neuen Ausstellungskonzept möchte Becher seinen Kunden ein besonderes und verbessertes Kauferlebnis bieten. »Innenausbauprodukte sind für viele Kunden eine emotionale Entscheidung. Wenn Handwerker mit ihren Kunden zu uns kommen, möchten sie die Produkte anschauen, fühlen und ausprobieren. Daher war uns wichtig, dass alle Materialien, die in unserer Ausstellung verarbeitet wurden, aus dem Becher-Produktsortiment stammen. Das beinhaltet sowohl die Böden und Türen als auch Möbelstücke, die Küche, Verkaufspräsenter oder unsere sanitären Anlagen. Die Ausstellung zeigt, wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte sind und soll unseren Kunden als Inspiration dienen«, erklärt Leonard Rizza, Geschäftsleiter Becher Wuppertal.

Show-Küche zeigt »Becher InoArt«-Produkte

Zu den besonderen Highlights der Ausstellung zählen die Show-Küche, in der Kunden die »Becher InoArt«-Produkte kennenlernen können und die hinterleuchtete Info-Theke aus dem Mineralwerkstoff »Himacs«. Darüber hinaus bieten 60 großflächig verlegte Bodenbeläge und 30 weitläufige Terrassendielen einen Einblick in die Produktwelt. »Besonders hervorzuheben sind auch die 65 Türenmodelle im eingebauten Zustand sowie der digitale Türenplaner in Lebensgröße, der Handwerker bei der Beratung ihrer Kunden unterstützt. Neben dem neuen digitalen Beratungsangebot freuen sich unsere Mitarbeiter auch darauf, unsere Kunden in persönlichen Gesprächen fachkompetent bei ihren individuellen Anliegen zu beraten«, betont Rizza.

Die offizielle Eröffnungsfeier für Handwerker findet am 30.9.2022 in Wuppertal statt. Tischler- und Schreinerbetriebe aus der Region sind herzlich eingeladen. Anmeldung unter: https://www.becher-holz.de/wuppertal-anmeldung/

