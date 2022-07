Nachhaltigkeit im Fokus

Neue Produkte, aktuelle Themen: Rund 350 Gäste der Partnerbetriebe aus ganz Deutschland haben auf den Veka Zukunftstagen am 22. und 23. Juni kommende Anforderungen an die Fensterherstellung diskutiert. Der Fokus lag dabei auf dem Thema Nachhaltigkeit.

»Der enge Dialog mit unseren Verarbeitern ist für uns von großer Bedeutung. Deshalb freuen wir uns, dass diese Veranstaltung so gut angenommen wurde und wir nach langer Pause so zahlreiche Gäste in Sendenhorst begrüßen konnten«, erläutert Josef L. Beckhoff, Vorstand Vertrieb und Marketing.

Wie umfassend sich Veka im eigenen Unternehmen für mehr Nachhaltigkeit engagiert, beschrieb David Beckers. Der CSR-Manager erläuterte anhand alltagsnaher Beispiele, was »enkelgerechte« Nachhaltigkeit, also ein auf zukünftige Generationen ausgerichtetes Handeln, bedeutet – und wie sich entsprechende Verbesserungen auch bei den Veka-Partnern erzielen lassen.

Eine der wichtigsten Maßnahmen zum Erreichen unserer Nachhaltigkeitsziele ist die Wiederverwertung alter Kunststofffenster sowie Produktionsreste, betonte Alexander Möhne, Vertriebsleiter der Veka-Umwelttechnik.

Die Veka-Zukunftstage fungierten als Forum für Dialog und Information, aber auch als Messe. Entsprechend stark frequentiert war der 400 qm große Exponatbereich mit zahlreichen Informationswänden zu aktuellen Themen, z. B. abbrandfreie Schweißverfahren, Glasverklebung und nachhaltige Fenster. Ganz besonders interessiert waren die Teilnehmenden an den jüngsten Produktinnovationen.

So konnten sie unter anderem Exponate hergestellt aus dem Profilsystem für Aluminiumfenster »Veka AluConnect«, dem Hebe-Schiebetürsystem »VekaMotion 82 Max « und der Neubau-Dämmkastenlösung »VekaVariant EPS « in Augenschein nehmen. Darüber hinaus umfasste das Angebot im zweiten Programmteil verschiedene Praxisveranstaltungen und Workshops.

Weitere Meldungen und Beiträge zu Veka