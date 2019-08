Warema hat Christian Steinberg zum

1. Juli zum Vorstand Global Markekt berufen. Er tritt die Nachfolge von Vertriebsvorstand Harald Freund an, der zum

Jahresende in den Ruhestand geht. Steinberg soll die Unternehmensstrategie in der Sparte »Sonne & Lebensräume«

weiter vorantreiben.