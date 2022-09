Nach Silber nun Gold für Pfleiderer

Pfleiderer ist nach einer externen Überprüfung durch EcoVadis für seine Anstrengungen in Sachen Nachhaltigkeit mit einer Goldmedaille ausgezeichnet worden. Das Rating durch EcoVadis, einem der weltweit größten Anbieter in diesem Bereich, bewertet 21 Kriterien aus den Themenbereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung.

In den vergangenen zwei Jahren hat Pfleiderer eine Vielzahl seiner Aktivitäten in Bezug auf Produktion und Produkte, Kunden, Mitarbeiter und Gesellschaft sichtbar gemacht. So wurden der erste Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt, nahezu das komplette Sortiment mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und erste Produktlinien gemäß Cradle to Cradle Certified Programm zertifiziert. Zudem erfolgten der Beitritt zur Initiative Klimaschutz Holzindustrie und die Erstellung des Carbon Footprint für Unternehmen und Produkte. 2021 brachte das Unternehmen außerdem seine neue Nachhaltigkeitsstrategie »Natürlich nachhaltig« auf den Weg.

Unter den besten vier Prozent

»Nachdem wir im Vorjahr mit Silber ausgezeichnet wurden, sind wir sehr erfreut, mit unserer zweiten Beteiligung an dieser Evaluierung die Goldmedaille erreicht zu haben. Somit gehört Pfleiderer in der Gesamtbewertung zu den besten vier Prozent der über 90.000 bewerteten Unternehmen aus mehr als 160 Ländern und 200 Industrien«, erklärt Dr. Frank Herrmann, COO der Pfleiderer Gruppe. Noch wichtiger seien jedoch die Erkenntnisse, die Pfleiderer durch das Rating bezüglich offener Punkte und noch zu ergreifender Maßnahmen gewinne.

ESG-Ausrichtung und Zukunftsziele

Bereits Anfang 2021 hatte Pfleiderer klare Zielsetzungen zur zukünftigen Entwicklung des Holzeinsatzes in den Produkten und des CO2-Ausstoßes formuliert. Demnach soll der Anteil an Recyclingholz bis 2025 auf 50 Prozent gesteigert werden und der CO2-Ausstoß im selben Zeitraum im Vergleich zum Basisjahr 2020 um 21 Prozent reduziert werden. Ende desselben Jahres trat Pfleiderer dem UN Global Compact bei und definierte in seinem Environmental, Social and Governance (ESG) Framework den zukünftigen Kurs und die weiteren Ziele.