Salamander Window & Door Systems eröffnet Showroom

Salamander Window & Door Systems hat am Hauptsitz in Türkheim im Unterallgäu mit dem neuen Showroom »MyWindow_Experience« eine Erlebniswelt für Fenster als designorientiertes, innovatives und nachhaltiges Fassadenelement eröffnet. Die Besucher lernen das Grundprinzip des Fenstersystem »GreenEvolution«, das Beratungskonzept C3 (»Climate, Case, Client«) und die digitale Expertise mit den App-Welten kennen. »Wir möchten unsere Kunden, wie Fensterbauer und -händler, Architekten und Planer einladen, unseren Showroom zu besuchen. Die Eindrücke, die hier gewonnen werden, sind allein über Präsentationen und Prospekte nicht zu erreichen. Hier zeigen wir nicht nur die Design-Vielfalt unserer Salamander-Produkte und die Vision unseres Unternehmens, sondern demonstrieren auch unsere Kompetenz im Bereich der Digitalisierung«, so die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Götz und Till Schmiedeknecht.

Ziel sei, aus Fenstern ein erlebbares, begehrliches und nachhaltiges Design-Produkt zu machen. Aus diesem Grund sieht Salamander das Fenster nicht als rein technisches Produkt an, sondern als verbindendes Element zwischen Gebäudefassade und Interieur-Design. Mit Licht, Wärmeeintrag, Ausblick, Lüftung und erlebbaren Oberflächen bestimmt das Fenster die individuelle Wohnqualität. Dabei ist das Fenster auch das gestaltungsbestimmende Element der Fassade und muss ökologische, technische und sicherheitsrelevante Kriterien erfüllen. All diese Anforderungen lassen sich nicht mit einem Standard erfüllen, sondern erfordern intelligente Lösungen, die entsprechend der spezifischen Situation, den Eigenarten des Gebäudes, der Architektur und individueller Vorlieben konfiguriert werden. Mit dem speziell entwickelten Beratungsmodell, dem C3-Prinzip, von Salamander wird das Fenster gefunden, das die Ansprüche der Kunden erfüllt und ideal zum Wohnobjekt passt. Die Faktoren »Climate« (klimatische Bedingungen und lokale Gegebenheiten), »Case« (Objekteigenschaften) und »Client« (Kundenansprüche) bestimmen maßgeblich, ob die Fensterwahl zum Gebäude und den äußeren Einflüssen passt.

Der Showroom verdeutlicht das anhand verschiedener Kuben: Im »Solar Gain«-Kubus, der den Sonnenverlauf im Sommer und Winter an drei geografischen Positionen (Stockholm, Türkheim, Palermo) simuliert, lässt sich z. B. der unterschiedliche Lichteintrag hautnah erleben. Der Kubus präsentiert mittels Beamer und Sound den Sonnenverlauf. Im »Third Sense«-Kubus können die Besucher die Materialität und Haptik besonderer Oberflächen erleben: So zeigt eine Einbausituation beispielsweise die Möglichkeit von »RealMaterial«-Oberflächen mit Aluminium außen und Premium-Lederfaserstoff auf der Innenseite. Der »Greta«-Kubus, mit dem Thema Nachhaltigkeit, widemt sich dem namensgebenden Fenster aus Recyclat in moderner Betonoptik.