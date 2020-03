Am 8. und 9. Mai zeigt die Städtische Meisterschule für das Schreinerhandwerk in München 22 neue Meisterstücke des aktuellen Kurses K 138. Ausgestellt wird in der historischen Aula und im Ausstellungsraum des Kerschensteiner Berufschulzentrums. Parallel findet am Samstag ein Tag der offenen Tür der Berufsschule für Holztechnik und Innenausbau statt. Eröffnet wird die Ausstellung mit einer Rede des stellvertretenden Schulleiters Wolfgang Steckenleiter am Freitag, 8. Mai, um 18 Uhr.

Hinweis: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gab es keinen Hinweis auf eine Absage dieser Veranstaltung aufgrund der Corona-Epidemie. Da sich dies kurzfristig ändern kann, empfehlen wir Besuchern, sich vorab unter www.meisterschule-schreiner.de zu informieren.

16. März 2020