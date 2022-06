Moralt steigert Umsatz um 20 %

»Moralt hat trotz der widrigen äußeren Umstände erfolgreich gewirtschaftet.« Über dieses Fazit, das Hauptaktionär und Vorstand Klaus Feile auf der Ordentlichen Hauptversammlung der Moralt AG zog, herrschte Konsens. Neben der Aktionärsrunde und dem Vorstand war auch der Aufsichtsrat des Holzwerkstoffherstellers vertreten.

Der Umsatz gegenüber dem Vorjahr konnte um 20 Prozent gesteigert werden, und es wurde ein deutlich positives Ergebnis ausgewiesen. Die Steigerung des Eigenkapitals und damit auch die Wertsteigerung der Moralt-Aktie beträgt 11,5 Prozent. Die Eigenkapitalquote liegt bei bemerkenswerten 66 Prozent. Die Exportquote betrug 68 Prozent. Eines der prestigeträchtigsten Objekte des zurückliegenden Jahres waren die Dorchester Residences in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Nach der Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates wurde einstimmig beschlossen, den Bilanzgewinn in das nächste Geschäftsjahr vorzutragen. Der Vorstand ermunterte die Aktionärsrunde zu weiteren Aktienkäufen als solide Investition. Ein kulinarischer Ausklang mit Besichtigung der Produktion fand in den Räumlichkeiten der benachbarten Destillerie Lantenhammer in ausgelassener Atmosphäre statt.