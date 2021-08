Moralt geht mit viel Eigenkapital aus der Krise

Trotz krisenbedingten Umsatzrückgangs konnte Moralt für das Geschäftsjahr 2020 ein positives Ergebnis ausweisen. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf bemerkenswerte 75 Prozent.

»Moralt hat das Jahr 2020 trotz Pandemie und Weltwirtschaftskrise mit Bravour gemeistert«, so Vorstand Klaus Feile. Über dieses Fazit herrschte Konsens auf der Ordentlichen Hauptversammlung im Juni. Neben der Aktionärsrunde und dem Vorstand war dort auch der Aufsichtsrat vertreten.

Die Exportquote des Herstellers von Türen und Türrohlingen lag im Jahr 2020 bei 67 Prozent. Eines der prestigeträchtigsten und architektonisch anspruchsvollsten Objekte des Jahres 2020 war das Bee’ah Headquarter in Sharjah, in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Nach der Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates wurde einstimmig beschlossen, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Der Vorstand merkte dazu an, dass sich die Aktie der Moralt AG in den letzten sieben Jahren in etwa dreimal so positiv entwickelt habe als der deutsche Aktienindex DAX.

