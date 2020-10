Die 25. Möbelmeile ist trotz Corona-Krise vom 20. bis 24. September 2020 erfolgreich über die Bühne gegangen: Dank eines strengen Sicherheitskonzepts konnten unter dem Motto«Ein gutes Stück Zuhause« neben den Verbandsgruppierungen fast 350 Möbelhändler auf über 20.000 m² Ausstellungsfläche in neun Showrooms die Trends entdecken, die das Zuhause der nahen Zukunft prägen sollen. »Mit etwa 70 Prozent der Besucher vom Vorjahr lag der Besucherschnitt deutlich über den Erwartungen. Sogar internationale Gäste aus 16 Ländern konnten die Unternehmen begrüßen. Und die Stimmung war überall sehr gut«, freut sich Michael Laukötter, Geschäftsführer der Möbelmeile. Wie schon im letzten Jahr waren dabei alle Bereiche des Wohnens abgedeckt: Wohnen, Schlafen, Speisen, Garderobe, Büro, Kinderzimmer und Bad.

Zuhause als Wohlfühlort

In der Jubiläumsausgabe des Messeguides wurde in diesem Jahr der Frage nachgegangen, was ein Zuhause eigentlich ausmacht. Die Antworten waren vielfältig, hatten aber einige gemeinsame Nenner: Zuhause soll Geborgenheit bieten, Zuhause ist die Familie und Zuhause bietet Ordnung. Verstärkt werden diese Faktoren durch die veränderten Lebensbedingungen, seit die Corona-Pandemie sich entwickelt hat: Das Zuhause hat seitdem einen höheren Stellenwert erlangt. Cocooning, Hygge und ähnliche Bewegungen sind mehr als von der Möbelindustrie gesetzte Trends. Sie spiegeln gerade jetzt einen tief empfundenen Wunsch wider. Man macht es sich schön in den eigenen vier Wänden. Und, dazu passend, gab es auf der Möbelmeile wie jedes Jahr reichlich Inspiration zu erleben.

Trends: Rundungen und Natürlichkeit

Die gestalterische Strenge, die für viele Jahre die Möbelbranche vorantrieb, ist im Zuge des neuen »Wohlfühl-Zuhauses« einer sanfteren Herangehensweise gewichen. Möbel werden wieder mit Rundungen versehen, Natürlichkeit ist nach wie vor ein wichtiges Thema und hinsichtlich der Stoffe ist zum Beispiel Cord wieder im Kommen.

Bei Schröder wurde dementsprechend die Kollektion Kitzalm weiterentwickelt: Hirnholzelemente sorgen für Naturnähe, gerundete Formen und Lichtelemente für Wärme. Polstermöbelhersteller Schröno schlägt mit seiner Bassetti-Kooperation einen anderen Weg ein: Hier werden farbenfrohe, gemusterte Stoffe auf Polstermöbel, und in diesem Jahr auch auf Poufs, transportiert. Stoffe standen auch im Mittelpunkt der Ausstellung von Musterring, wo die Bestandsmodelle mit JAB-Stoffen bezogen wurden – was zu gänzlichen neuen, überraschenden Effekten führt.

Bei Sudbrock fanden sich die Betrachter in einer Geschichte wieder, die sich gemeinsam mit den Kunstwerken von Larissa Spenst durch die Ausstellung zog. Highlight hier war zum Beispiel der neue Kirschbaumton, kombiniert mit Erdfarben oder Grau.

Der Trend zur Natur fand bei Carina seinen Niederschlag beim Thema Leder: Eine enorme Vielfalt eleganter Sitzmöbel in herausragender Lederqualität bot das Unternehmen aus Rheda-Wiedenbrück. Bei der Schwestermarke Candy war wiederum Funktionalität ein großes Thema. Das Highlight-Modell »Twister« etwa bietet viele Möglichkeiten: klappbare Armlehnen, einen verstellbaren Rücken, eine optionale Kopfstütze und einen besonderen Drehbeschlag im Sitz.

Individualität war auch in Rietberg zu sehen: Die Rietberger Möbelwerke haben keine Möbel von der Stange. Alles wird nach Kundenwunsch angefertigt. Die damit einhergehende Vielfalt und Flexibilität wurde in diesem Jahr noch verstärkt. Die Systeme von RMW sind jetzt bis zum kompletten Innenausbau erweitert worden: Fast jegliche Breiten und Höhen sind möglich – ob bei gestapelten Korpuselementen im Innenausbau oder bei Garderoben.

Für das Esszimmer gab es zwei Highlights: Mobitec begeisterte mit einem Tisch, der über einen 1-Meter-Auszug verfügt. Die abgerundeten Kanten und Füße deckten sich mit dem Trend zur mehr Natürlichkeit, der sich bei WK Wohnen in einem Esstisch mit geköhlter Eiche zeigte.

Für die Jugend präsentierte Röhr ein neues Jugendzimmer, und das Topseller Programm »Hilight« ist jetzt noch variabler geworden.

Bei den Schlafzimmermöbeln zeigten Gallery M verchromte Himmelbetten aus einem Guss und Loddenkemper das Modell »Nizza«, das nach der IMM Cologne noch einmal angepasst wurde. Bei Femira fand sich der neue Trendbezug Cord-Stoff im Highlight-Modell »Berry« – und mit »Scotty« greift das Unternehmen den nachhaltigen Recycling-Trend auf. Auch bei Thielemeyer werden Cord-Liebhaber in Zukunft fündig, zudem eröffnete ein Siebdruck für die Fronten ganz neue Gestaltungsperspektiven.

Bei den Badmöbeln setzte Thielemeyer ebenfalls Akzente: Der im letzten Jahr neu vorgestellte Bereich wurde in enger Abstimmung mit Sanitärtechnikern und Anwendern entwickelt und auf Beständigkeit getestet. Hier neu: ein Gästebad mit rundem Spiegel.