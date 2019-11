In Kooperation mit dem TÜV Rheinland bietet VBH in Deutschland Monteuren die Möglichkeit, sich durch eine qualifizierte Fortbildung zum Fachmonteur und Fachbauleiter für Fenster und Türen weiterzubilden. Das Angebot umfasst in fünf Modulen alle Grundlagen und Anforderungen, die aufgrund steigender Energiestandards an eine fachgerechte Montage gestellt werden. Betriebe können mit dem personenbezogenen TÜV-Zertifikat die hohe Qualifikation ihrer Monteure gegenüber Kunden belegen.

Eine fachgerechte Montage in der Dämmebene, die Ausführung von Anschlussfugen in luftdichter Bauweise oder die normgerechte Absturzsicherung von Fenstern und Türen im Alt- und Neubau – die Anforderungen an Monteure von Fenstern und Türen sind hoch und steigen stetig.

Gleichzeitig entscheidet der fachgerechte Einbau aber über die dauerhafte Qualität eines Fensters und dessen Funktion. Viele Betriebe bilden deshalb ihre Mitarbeiter regelmäßig fort, um die steigenden Standards zu gewährleisten. Ein unabhängiger Nachweis über das erlernte Know-how ist deshalb umso wichtiger.

Die fünf eintägigen Schulungen von VBH und TÜV Rheinland basieren auf dem RAL-Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage. »Ein weiteres, sechstes Modul ermöglicht zudem die Prüfung zum Fachbauleiter«, erklärt Udo Walterscheid, Leiter Technischer Vertrieb beim Beschlaghersteller. Am Ende erfolgt eine zertifizierte praktische und theoretische Prüfung durch den TÜV.

Die Schulung und Prüfung ist für alle Interessenten offen und startet ab dem Jahr 2020. Voraussetzung zur Teilnahme sind drei Jahre Berufserfahrung oder eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bauhandwerk. Je nach Teilnehmerzahl eines Betriebs können die Schulungen direkt vor Ort oder als Sammelkurse in den VBH Niederlassungen stattfinden.

Weitere Informationen: www.vbh-solutions.com/tuev-zertifizierung/

28. November 2019