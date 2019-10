Mit Strategie verkaufen

Der Fachverband Leben Raum Gestaltung in Hessen und Rheinland-Pfalz lädt Tischler- und Schreinerbetriebe am 24. Oktober zum 9. Möbel- und Innenausbautag ein. Das Programm im Haus der Berufsgenossenschaft Holz und Metall in Mainz steht unter dem Motto »Verkaufsstrategie für Tischler und Schreiner« und startet um 9 Uhr. In den vier Blocks bis 17 Uhr geht es in Vorträgen und Diskussionen um Themen wie Kundentermine, Produktbroschüren, CAD- oder Freihandskizzen oder das Erkennen von Kundentypen.

Anmeldungen sind per Mail an imke@leben-raum-gestaltung.de möglich.

2. Oktober 2019