Das von Metabo gegründete Cordless Alliance System (CAS) will bis zum Jahresende 25 Hersteller in einem durchgängigen, zu 100 Prozent kompatiblen Akku-System vereinigen. 2018 mit neun Herstellern gestartet, zählen inzwischen 17 Partner zur CAS-Kooperation (Metabo, Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix, Haaga, Electrostar (Starmix), Eibenstock, Steinel, Rokamat, Elried/edding, Birchmeier, fischer, Prebena, Cembre, Pressfit und Jöst abrasives). Mit vier weiteren, bekannten Herstellern sind die entsprechenden Verträge bereits unterzeichnet. Sie werden in den nächsten Monaten mit Produkten am Markt sichtbar werden.

Das Portfolio im 18-VoltBereich umfasst aktuell mehr als 160 Maschinen und Geräte. Aber nicht nur die Geräte unterschiedlicher Hersteller sind kompatibel, sondern auch die unterschiedlichen Akku-Generationen: Der neueste Akku mit 8,0 Amperestunden Kapazität und bis zu 1.600 Watt Leistung passt genauso auf alle CAS-Maschinen wie Metabo’s erster Lithium-Ionen-Akku aus dem Jahr 2009.

Metabo begrüßt Bosch’s Öffnung des Akku-Systems

Als Initiator des CAS freut sich Metabo nach eigenen Angaben über das von Bosch Power Tools vorgestellte, zweite herstellerübergreifende Akku-System für Elektrowerkzeuge und andere elektrisch angetriebene, handgeführte Maschinen. »Dass Bosch jetzt seine Akku-Technologie ebenfalls für andere Hersteller öffnet, ist für uns zum Einen eine Bestätigung, dass wir mit unserem vor zwei Jahren vorgestellten, weltweit ersten herstellerübergreifenden Akku-System CAS auf dem richtigen Weg sind«, sagt Horst Garbrecht, CEO des CAS-Initiators Metabo. »Und zum Zweiten werden so die Profis in Industrie und Handwerk noch schneller verstehen, welche Vorteile ein herstellerübergreifendes System bietet. Gute Ideen setzen sich eben durch.«