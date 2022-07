Messeduo meldet sich zurück

Das Messeduo Holz-Handwerk und Fensterbau Frontale meldete sich vom 12. bis 15. Juli in Nürnberg mit einer „Summer Edition“ zurück. An dem Fachmesseverbund nahmen 708 Aussteller aus 33 Ländern teil. (2018: 1329 Austeller aus 42 Ländern.) Persönliche Begegnungen, Networking und die Diskussion aktueller Branchenthemen standen dabei im Vordergrund.

An vier Tagen informierten sich rund 28.500 Fachbesucherinnen und -besucher aus über 100 Ländern (2018: 110.000) über die neuesten Trends in der Holzbe– und –verarbeitung sowie im Fenster–, Türen– und Fassadenbau. Die Ausstellung in dreizehn Hallen wurde ergänzt durch ein umfangreiches Fachprogramm mit themenspezifischen Sonderschauen, Vortragsforen und weiteren Programmelementen.

Zu den thematischen Highlights gehörten das neue Forum „Digitalisierung praktisch gestalten im Handwerk“ mit Impulsvorträgen und Produktpräsentationen rund um die Digitalisierung von Betriebsabläufen, die Sonderschau „DesignObjekt – ObjektDesign“ des Fachverband Schreinerhandwerk (FSH) Bayern, der Holz-Handwerk Campus als Präsentationsfläche von Fach– und Meisterschulen sowie der vom

Bund geförderte Gemeinschaftsstand „Innovation made in Germany“

Auf der Fensterbau Frontale zeigte das IFT Rosenheim die Sonderschau „Green Deal“ zu CO2–Effizienz und Schutz vor Klimaextremen; zu erleben war außerdem das 10. Forum Architektur–Fenster–Fassade mit dem Motto „Robust – Ressourcenverantwortung – Resilienz – Wandelbarkeit“, die

Glaswelt-Guided Tours, die neuen Expert Talks sowie der neue MetallbauTreff.

Fensterbau Frontale und Holz-Handwerk finden turnusgemäß wieder vom 19. bis 22. März 2024 im Messezentrum Nürnberg statt.