Mit Jahresbeginn startet MeisterWerke Schulte mit der Erschließung des strategischen Geschäftsfelds »Objekte«. Die Geschäftsführung hat Dirk Steinmeier die Verantwortung für den Aufbau des Bereiches übertragen. Steinmeier ist seit 2011 bei MeisterWerke beschäftigt, zuerst als Marketingleiter, dann als Marketingmanager für Strategische Marketingkonzepte. Er ist seit 1986 in der Branche tätig und bringt einschlägige Erfahrungen aus dem Objektgeschäft mit. Steinmeier berichtet in dieser Funktion direkt an Vertriebsleiter Stefan Pföhler.

Zu Beginn sollen insbesondere mittelgroße Projekte im Wohnungsbau im Akquise-Fokus stehen. In dieser Größenordnung werden erfahrungsgemäß fast ausschließlich komplette Gewerke ausgeschrieben. »Insofern wird es darauf ankommen, nicht nur mit den MeisterWerke-Produkten in die Leistungsverzeichnisse der ausschreibenden Stellen zu gelangen, sondern auch genügend kompetente ausführende Handwerksunternehmen zu aktivieren«, sagt Steinmeier. Er setzt zudem auf die Intensivierung der Zusammenarbeit mit langjährigen Großhandelskunden, die dann verstärkt von den Aufträgen der Gewerke-Ausführenden profitieren sollen.

Eine wichtige Voraussetzung für eine möglichst erfolgreiche Kooperation wurde mit der Integration der kompletten Ausschreibungstexte des neuen Sortimentes auf www.ausschreiben.de geschaffen.

22. Januar 2020