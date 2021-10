Zusammenarbeit im Ausbau: Meisterteam unterstützt Regio-Kooperation Leipzig

Sieben Fachbetriebe aus dem Ausbauhandwerk und ein Holzlieferant bündeln ihr Angebot und bieten ab sofort unter dem Namen »Meisterteam Leipzig« individuelle Lösungen im Ausbau an. Unterstützt wird die regionale Kooperation in Leipzig von der Hamburger Meisterteam-Verbundgruppe, zu der bundesweit rund 300 produzierende Handwerksbetriebe und 200 Lieferanten aus Industrie, Handel und Dienstleistung gehören.

Die regionale Kooperation garantiert den Kunden ein gemeinsames Angebot und die Durchführung individueller handwerklicher Leistungen zu festen Terminen, ohne dass sie sich mit einzelnen Betrieben abstimmen müssen.

»Wer zum Beispiel das Badezimmer sanieren möchte, der muss sich nicht um die verschiedenen Gewerke kümmern, das wird in den beteiligten Betrieben abgestimmt«, sagt Tobias Hönemann von Bau-Immobilien-Management als Koordinator der Kooperation. In dem Unternehmerverbund in Leipzig bindet der Koordinator die erforderlichen Gewerke ein, die nicht Mitglied in der Kooperation sind, zum Beispiel Sanitär- und Heizungsbetriebe und Elektro-Installateure.

Die Betriebe sehen vor allem in den Bedürfnissen der »Generation 50 plus« einen wachsenden Markt. In dieser Altersgruppe seien Sicherheit, Bequemlichkeit und eine altersgerechte Gestaltung von Haus und Wohnung zunehmend gefragt, erläutert Hönemann weiter.

Die Partner der Regionalkooperation »Meisterteam Leipzig« treffen sich regelmäßig zum Informationsaustausch, um ihre Leistungsfähigkeit zu sichern. Zur regionalen Handwerker-Kooperation gehören: Die Holz- Glasbaugesellschaft mbH (Leipzig), Ingolf Lötzsch Fußbodenbau (Baalsdorf-Taucha), die Tischlerei Mantke (Taucha), Alexander Laqua Maler und Trockenbau (Leipzig), die Holzbau Regen und Barth GmbH (Leipzig), die Tür- und Sicherheitssysteme Rackwitz GmbH (Rackwitz b. Leipzig), JAF Imholz GmbH (Leipzig), Bau-Immobilien-Management Hönemann (Leipzig).

