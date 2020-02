In der Region Leipzig haben sich acht Betriebe aus dem Bau- und Ausbauhandwerk zum »Meisterteam Leipzig« zusammengeschlossen. Die Kooperation bietet individuelle Lösungen an.

»Der Kunde soll sich möglichst um nichts kümmern müssen und deshalb koordinieren wir die Arbeit der einzelnen Gewerke«, betont Matthias Regen bei einem Informationsaustausch der beteiligten Betriebe in der Firma Holzbau Regen & Barth GmbH, einem Partner in der neuen Handwerker-Kooperation. Die regelmäßigen Treffen dienen dazu, die Leistungsfähigkeit bei der gemeinsamen Bearbeitung von Kundenaufträgen zu sichern. »Wir müssen uns aufeinander verlassen können, wenn wir unseren Auftraggebern hochwertige Leistungen anbieten,« ergänzt Alexander Laqua, der in der Kooperation für Malerarbeiten und Trockenbau zuständig ist. Vertrauen und eine ständige Kommunikation seien entscheidend für den Erfolg und für die Zufriedenheit der Kunden.

Kunden erwarten von Handwerkern zunehmend »Leistungen aus einer Hand«, wenn ein Haus gebaut oder renoviert werden soll.

Unterstützt wird die regionale Kooperation in Leipzig von der Meisterteam-Verbundgruppe aus Hamburg, zu der bundesweit 300 produzierende Handwerksbetriebe, 200 Partner aus Industrie, Handel und Dienstleistung sowie zwei weitere Regionalkooperationen in Bonn und Rheinberg gehören. Meisterteam bietet seinen Partnerbetrieben zum Beispiel Einkaufsmöglichkeiten, gemeinsame Marketing-Aktivitäten und einen intensiven Erfahrungsaustausch an.

