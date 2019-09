Meisterteam spricht bei Google über Digitalisierung

Die vierte Meisterteam-Fachtagung zum Thema Digitalisierung fand diesmal beim Gastgeber Google Deutschland in Hamburg statt. Edgar Kadner, Strategic Partner Manager DACH der Verbundgruppe, betonte in seinem Eröffnungsvortrag die Bedeutung der Google-Dienstleistungen für die Unterstützung betrieblicher Prozesse in Handwerksunternehmen. Besondere Bedeutung komme der permanenten Auffindbarkeit der Betriebe im Internet zu, wo Google »ausgezeichnete Leistungen« anbiete.

Im Mittelpunkt der Tagung standen die Auftragsbearbeitung mit Hilfe des ERP-Systems von Idalabs, einem Dienstleister des Meisterteams. Tobias Gürtler und Philip Steen von Idalabs stellten eine Software für die Gefährdungsbeurteilung auf Baustellen vor. Diese Software wurde für Meisterteam-Fachbetriebe entwickelt. Alle Anforderungen der Berufsgenossenschaft an Gefährdungsbeurteilungen werden erfüllt, Bearbeitung, Weitergabe und Speicherung sind digital möglich.

Vorgestellt wurde ebenfalls das Projekt »Zentrale Artikelstammdaten-Verwaltung« (Data Warehouse), welches Meisterteam-Betriebe in die Lage versetzen wird, jederzeit über aktuelle Daten Ihrer Lieferanten verfügen zu können, gespeichert auf einem zentralen Server für alle Lieferanten des Meisterteams.

Digitalisierung im produzierenden Handwerk ist ein permanenter Prozess und muss in jedem Betrieb individuell umgesetzt werden. Entscheidend ist vorher die Analyse der bestehenden Prozesse, bevor digitale Lösungen implementiert werden, war eine der Schlussfolgerungen der Teilnehmer der Tagung.

Zur Meisterteam-Verbundgruppe, die 1984 gegründet wurde, gehören 300 produzierende Handwerksunternehmen aus den Branchen Holz, Glas, Metall und Fensterbau sowie 200 Vertragslieferanten aus Industrie, Handel und Dienstleistung.

25. September 2019