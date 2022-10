Meisterfeier mit politischer Note

Anlässlich der großen Meisterfeier am 10. September in der Holzfachschule Bad Wildungen hat sich Geschäftsführer und Schulleiter Hermann Hubing vor rund 150 Gästen mit deutlichen Worten an die Politik und insbesondere an den Bundeswirtschaftsminister gewandt. Es müssten wirksame Maßnahmen zum Schutz der mittelständischen Wirtschaft ergriffen werden, so Hubing. Alle Handwerksbetriebe hätten mit explodierenden Preisen zu kämpfen und mit den zum Teil immer noch brüchigen Lieferketten.

Stefan Füll, der Präsident des Hessischen Handwerkstages, erinnerte daran, dass die Zeichen für das Tischlerhandwerk gerade günstig stünden. Holz sei ein populärer, klimafreundlicher und zudem nachwachsender Rohstoff. Kritisch äußerte sich Füll in Bezug auf den anhaltenden Mangel an Auszubildenden und Fachkräften. Seitens der Politik werde immer noch nicht genug getan, damit die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung auch in den Köpfen ankomme.

Nach dem eingespielten Grußwort des Schirmherrn, Hessens Kultusminister Dr. R. Alexander Lorz, erfolgte die Vergabe der Zertifikate und Meisterbriefe durch Stefan Füll und Thomas Radermacher, den Präsidenten des Bundesverbands Holz und Kunststoff und Aufsichtsratsvorsitzenden der Holzfachschule Bad Wildungen und durch Horst Fularczyk vom Bundesverband Modell- und Formenbau, Uwe Sachelli, Abteilungsleiter für Meister- und Fortbildungsprüfungen an der Handwerkskammer Kassel und Geschäftsführer Hubing.

Im Anschluss fand die Siegerehrung der Hessischen Meisterschaften im Tischlerhandwerk statt. Hier wurden die Sieger im praktischen Leistungswettbewerb, Elias Kleespies aus Jossgrund, Stefan Graser aus Freiburg und Louis Vogel aus Mömlingen sowie alle anderen Teilnehmer aus den drei hessischen Kammerbezirke Frankfurt, Wiesbaden und Kassel geehrt.