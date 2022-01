Peugeot e-Boxer: Mehr Stauraum für Handwerker und Lieferanten

Peugeot Deutschland hat mit der Serienproduktion des neuen e-Boxer L3H2 für Gewerbekunden begonnen. Mit einem Laderaumvolumen von 13 Kubikmetern und einer Nutzlast von bis zu 710 kg spricht der e-Boxer auch Handwerker an, denn die elektrische Motorisierung sichert den uneingeschränkten Zugang zu Innenstädten.

In den Längen L3 und L4 ist der Transporter mit einer 70 kWh Batterie ausgestattet. Sie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 247 Kilometern nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Der Ladeanschluss des Modells befindet sich links neben der Fahrertür und sorgt so für das unkomplizierte Aufladen mit dem standardmäßig acht Meter langen Typ 2-Ladekabel (22 kW).

Moderne Fahrassistenzsysteme

Für sichere und umweltbewusste Dienstfahrten bieten die Modelle vielfältige Fahrerassistenzsysteme wie den Totwinkel-Assistenten oder die Rückfahrkamera inklusive Einparkhilfe hinten. Unterwegs erhöhen auch die elektrisch einstellbaren und beheizbaren Außenspiegel sowie die serienmäßige Klimaanlage den Fahrkomfort. Der vergrößerte Stauraum ist mit einer Vielzahl an praktischen Ablagen und Fächern und mit einer Laderauminnenbeleuchtung ausgestattet. So ist ein unkompliziertes Be- und Entladen zu unterschiedlichen Witterungsbedingungen möglich.

Haico van der Luyt, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland: »Mit der neuen und geräumigen Variante des e-Boxer vergrößert die Löwenmarke ihre elektrifizierte Modellpalette weiter. Wir können damit noch weiter auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden eingehen und ihnen eine weitere umweltbewusstere Mobilitätslösung anbieten.«

