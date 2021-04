TH Rosenheim bietet Online-Studium für Berufstätige

Die TH Rosenheim bietet ab dem Wintersemester 2021/22 eine Online-Variante des Masterstudiengangs Holztechnik für Berufstätige an. Dabei müssen sich Studierende aber nicht auf ein rein digitales Studium festlegen, sondern haben die Möglichkeit auch vor Ort an Seminaren teilzunehmen.

Das spezielle Vorlesungsangebot für Berufstätige wird kein eigenständiges Angebot sein, sondern sinnvoll in das bereits existierende Vorlesungsangebot des Masterstudiengangs Holztechnik integriert werden. Angepasst an die Inhalte wird es reine Online-Formate, hybride Veranstaltungen als auch Blockveranstaltungen in Präsenz für alle Masterstudierenden gemeinsam geben.

Empfohlen wird allen berufstätigen Studierenden eine Mischung aus Präsenz- und Online-Studium, der jeweilige Umfang wird jedoch nicht starr vorgegeben, sondern kann jedes Semester individuell gewählt werden – bis hin zu einem reinen Online Studium. Absolventinnen und Absolventen von Diplomstudiengängen mit mehr als 210 ECTS-Punkten können Leistungen im Masterstudium anerkannt werden, wodurch sich die Studiendauer reduziert.

Internationales Masterstudium

Der Masterstudiengang Holztechnik wurde vor fast 20 Jahren ins Leben gerufen, und ist seit fast 15 Jahren auch in Teilzeit mit einer Regelstudienzeit von sechs statt drei Semestern studierbar. Im Zuge der Internationalisierung wird der Masterstudiengang Holztechnik seit 2016 komplett in englischer Sprache durchgeführt. Zudem gibt der Studiengang durch einen hohen Anteil an internationalen Studierenden aus verschiedensten Ländern jedem die Gelegenheit andere Kulturen und Sichtweisen kennenzulernen, und bereitet dadurch ideal auf eine spätere global vernetzte Tätigkeit vor. Mit dem Abschluss Master of Science haben alle Absolventinnen und Absolventen außerdem die Möglichkeit ihre akademische Karriere in einer Promotion fortzusetzen.

Nächster Bewerbungszeitraum: 1. Mai – 15. Juni 2021

Weitere Information unter www.th-rosenheim.de/technik/holz-energie-bau/holztechnik-master/