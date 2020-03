Die Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG hat am 17.März beschlossen, nicht an der im Moment für Juni terminierten Messe HolzHandwerk teilzunehmen. „Wir halten es nur für konsequent, unter dem Eindruck des wegen des Coronavirus ausgerufenen Katastrophenfalls in Bayern auch entsprechend zu handeln“, erläutert Michael Mühldorfer, Marketingleiter im Hause Martin, die Entscheidung. „Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und unserer Kunden stand bei unserer Entscheidung im Vordergrund.“ Zudem, so Mühldorfer weiter, würden so alle Beteiligten Planungssicherheit bekommen.

Auch ist, ausgehend von Aussagen berufener Experten und immer drastischer werdenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens

nach Überzeugung von Martin nicht zu erwarten, dass der Termin im Juni stattfinden wird.