Der Salone del Mobile Milano hat rechtzeitig zur Jubiläumsausgabe eine neue Präsidentin: Maria Porro,Geschäftsführerin Marketing und Kommunikation der Premiummarke Porro und zuletzt Chefin des Möbel-Industrieverbands Assaredo, tritt die Nachfolge des langjährigen Messechefs Claudio Luti, Inhaber von Kartell, an.

Die diesjährige Mailänder Möbelmesse wird als »Supersalone« im hybriden Messeformat mit über 420 Marken in vier Pavillions und 50 Designern vom 5. bis 10. September 2021 über die Bühne gehen und von Stefano Boeri kuratiert. Im Mittelpunkt stehen besonders innovative, nachhaltige Produkte. Highlight wird auch die »Lost Graduation Show« sein, die 170 Projekte von Studenten zeigt, die zwischen 2020 und 2021 ihren Abschluss an 48 Designschulen in 22 verschiedenen Ländern gemacht haben.

Mehr Branchennews…