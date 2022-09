Maco und Sika laden ein

Maco lädt in Kooperation mit Sika Deutschland am 29./30. September 2022 zu den zweiten Salzburger Sicherheitstagen in seine Firmenzentrale ein. Nach langer covidbedingter Pause freuen sich die Veranstalter auf das Branchentreffen und Live-Networking unter Fachexperten. In diesem Jahr geht es schwerpunktmäßig um die Sicherheit an Türen.

Auf dem Programm stehen die Präsentation neuer Türschlosslösungen, die Digitalisierung und ihre Möglichkeiten an der Haustüre sowie die korrekte Verklebung von Haustürfüllungen und Fensterflügel. Dazu kommen Praxisvorträge von Anwendern, Live-Vorführungen von Anlagentechnik, Einbruchtests, Workshops und eine Besichtigung der Maco-Zentrale mit Produktion sowie des Forschungs- und Innovationszentrums. Ein gebührendes Abendprogramm und Zeit für Gespräche runden die Veranstaltung ab.

Weitere Informationen zu Programm und Ablauf sowie das Anmeldeformular finden Interessierte unter Maco.eu/Sika Salzburger Sicherheitstage 2022